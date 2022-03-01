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Некоторые УК в Тюменской области ввели рассрочку по оплате услуг за ЖКХ

Общество, 12:26 23 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники и квартиросъемщики при нехватке денег на оплату коммунальных услуг, могут потребовать от управляющих компаний рассрочку на основании постановления правительства.

Как сообщает ведущий юрисконсульт ЖКС №11 Тюмени филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ Снежана Константинова, жилищно-коммунальная служба №11 (г. Тюмень) заключает договоры о предоставлении рассрочки платежа за коммунальные услуги.

"Также рассрочку платежа можно получить в ходе судебного разбирательства, и кроме обязательной, рассчитывать на договорную рассрочку", - пояснила она.

За получением рассрочки собственник пишет заявление на имя руководителя УК, в котором указывает причины, по которым просит о рассрочке, а также период ее предоставления. При этом, на действующий период договора, ЖКС № 11(г. Тюмень) не производит начисление процентов с потребителя.

"В условиях реальностей финансовых перипетий, многие граждане уже воспользовались указанной возможностью оплаты за коммунальные услуги", - отметила Снежана Константинова.

ЖКС №11 (г.Тюмень) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу). Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства обороны в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

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# ЖКХ , рассрочка , услуги

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