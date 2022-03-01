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Лариса Фоминых: Россия своих никогда не бросает

Общество, 17:21 23 марта 2022

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Россия всегда имеет свою четкую позицию и идет на помощь. Она никогда не оставляла в беде даже те страны, которые сегодня стали ей недружественными.

Об этом в интервью "Тюменской линии" заявила директор молодежного социально-делового центра Тюмени Лариса Фоминых.

"Это исторический факт - Россия всегда всем приходила на помощь. Нам об этом рассказывали наши родители, дедушки, бабушки. И сегодня наступил тот переломный момент в 21 веке, когда мы готовы благодаря нашему президенту, сказать в мире свое слово, что да, мы добрые, понимающие, но никогда своих не бросаем, какой бы ситуация не складывалась", - сказал она.

Лариса Фоминых подчеркнула, что поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. И какие бы за этим не последовали изменения, страна справится и станет еще крепче.

"Моя позиция однозначна – я доверяю нашему президенту и правительству. Считаю, что все сделано правильно и верно. Поддерживаю главу государства в том, что уже достаточно нам, такой сильной державе быть на вторых ролях. И то, что сегодня столько злобы вокруг России, еще раз подтверждает - мы все правильно делаем", - добавила Лариса Фоминых.

Любовь Голышева

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