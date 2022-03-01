Владельцам трех тюменских магазинов грозит 10 лет тюрьмы за продажу паленой водки

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

До 10 лет лишения свободы грозит троим жителям Тюмени, подозреваемым в торговле контрафактным алкоголем, приведшей к отравлению 15 человек метанолом. Как сообщает прокуратура Тюменской области, уголовные дела направлены в Ленинский районный суд.

По версии следствия, владельцы продуктовых магазинов, расположенных по улицам Станционная, маршала Захарова и Рижской областного центра, решили сбывать контрафактный алкоголь и вступили в сговор со своим знакомым, который занимался незаконным сбытом алкогольной продукции.

Получив от него водку "Родники Сибири", содержащую значительное количество метанола, они продавали ее в своих магазинах. После употребления контрафакта 15 жителей Тюмени скончались от отравления.