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Владимир Якушев: конкурс "Большая перемена" откроет молодежи новые возможности

Общество, 17:38 29 марта 2022

фото: uralfo.gov.ru

Торжественная церемония запуска третьего сезона Всероссийского конкурса, который входит в линейку проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", состоялась в Москве. Регистрация потенциальных участников конкурса "Большая перемена" продолжается. Ребята могут проявить себя по 12 направлениям, подчеркнул полномочный представитель президента в в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Конкурс дает возможность детям и молодежи проявить свои способности. Получить новые знания и навыки, необходимые в современном мире. Предложить свои решения и получить поддержку на их реализацию. Желаю участникам нового сезона "Большой перемены" творческого вдохновения и командных успехов", - сказал он.

Состязания пройдут по таким направлениям как наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Регистрация на участие в конкурсе открыта на платформе для школьников 5-7 классов до 17 мая, для школьников 8-10 классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений – до 10 июня, для старшеклассников из других стран – до 1 мая.

В каждой возрастной категории по итогам выберут по 300 победителей. Лучшие среди студентов третьих курсов и учеников десятых классов получат по одному миллиону рублей (школьников также наградят дополнительными баллами для поступления в вуз). Победители из числа студентов 1-2 курсов и учеников 8-9 классов – по 200 тысяч рублей. Учащиеся 5-7 классов, которые победят в конкурсе, смогут отправиться в путешествие по России на поезде "Большой перемены", сообщается на официальном сайте полпреда в УФО.

фото: uralfo.gov.ru

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# Большая перемена , Владимир Якушев

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