В Тюменской области запустили горячую линию ко Всемирному дню здоровья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому 7 апреля, запустил Роспотребнадзор Тюменской области. Управление призывает жителей региона уделять особое внимание осознанному отношению к здоровью, в том числе выбору в пользу сбалансированного питания и оптимального режима труда и отдыха.

Горячая линия будет работать в Центре гигиены и эпидемиологии с 30 марта по 8 апреля. Специалисты ведомства дадут рекомендации по профилактике заболеваний, связанных с питанием, таких, как ожирение, диабет, заболевания щитовидной железы, советы, как отказаться от вредных привычек, о занятиях спортом, вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.

Получить консультации в по телефону 8 (3452) 69-67-94 можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут. В муниципальных районах области работают горячие линии в территориальных отделах управления.