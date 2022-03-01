  • 30 марта 202230.03.2022среда
  • USD86,2843
    EUR96,0085
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области запустили горячую линию ко Всемирному дню здоровья

Общество, 15:59 30 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому 7 апреля, запустил Роспотребнадзор Тюменской области. Управление призывает жителей региона уделять особое внимание осознанному отношению к здоровью, в том числе выбору в пользу сбалансированного питания и оптимального режима труда и отдыха.

Горячая линия будет работать в Центре гигиены и эпидемиологии с 30 марта по 8 апреля. Специалисты ведомства дадут рекомендации по профилактике заболеваний, связанных с питанием, таких, как ожирение, диабет, заболевания щитовидной железы, советы, как отказаться от вредных привычек, о занятиях спортом, вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.

Получить консультации в по телефону 8 (3452) 69-67-94 можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут. В муниципальных районах области работают горячие линии в территориальных отделах управления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , День здоровья , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 30.03.2022В Тюмени на ярмарке промыслов представили чайники из лоскутков, тряпичных кукол и картины из стекла
16:54 30.03.2022Аграрный университет проведет два круглых стола на выставке "ТюменьАгро-2022"
16:51 30.03.2022 Исследование некоммерческого сектора Тюменской области представили экспертному сообществу
16:43 30.03.2022Аэропорт Ремезов готовится к работе летом