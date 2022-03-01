Тюменка Виктория Сливко стала чемпионкой России по биатлону в спринте

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменка Виктория Сливко стала чемпионкой России по биатлону в спринте. Чемпионат России по биатлону проходит в эти дни в тюменской "Жемчужине Сибири", он собрал около 150 спортсменов из 25 регионов страны и Белоруссии.

От Тюменской области в соревнованиях принимают участие 17 спортсменов, их числе бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Александр Логинов, а также чемпионка Европы и мира среди девушек, мастер спорта международного класса Виктория Сливко. С 2015 года Виктория тренируется в составе основной женской сборной России.

31 марта состоятся одиночная и смешанная эстафеты, 2 апреля - эстафета 4 х 6 км среди женщин и масс-старт 15 км среди мужчин. А 3 апреля пройдет масс-старт 12,5 км среди женщин и эстафета 4 х 7,5 км среди мужчин.

Побывать на соревнованиях смогут все желающие. Для зрителей организована бесплатная автостоянка на верхней парковке центра "Жемчужина Сибири". Кроме того, ТВ-трансляция чемпионата пройдут на канале МАТЧ-ТВ. Билеты можно приобрести в кассах ООО "Городские зрелищные кассы" и на сайте ЦСП.

Стать зрителем можно через интерактивную онлайн-платформу. Достаточно навести камеру телефона на QR-код, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Платформа будет включаться за 15 минут до старта гонки. Помимо трансляции состязаний, на сайте будет представление ведущих спортсменов-участников, викторины, интерактивные голосования.