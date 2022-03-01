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В Нижневартовске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов

Происшествия, 10:45 31 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудника салона сотовой связи Нижневартовска будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали ИА "Тюменская линия" в УФСБ России по Тюменской области.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Нижневартовска ХМАО-Югры сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена деятельность бывшего сотрудника офиса продаж одного из сотовых операторов, возможно причастного к неправомерному доступу к компьютерной информации с использованием своего служебного положения", - отмечается в сообщении пресс-службу РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, указанный гражданин, имея возможность использовать специальное программное обеспечение, получил неправомерный доступ к охраняемой законом информации в отношении абонентов номеров и их владельцев, копировал данные сведения, после чего передавал их при помощи мессенджера "Telegram", за что получал денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемого следственное управление УМВД России по Нижневартовску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту уголовного дела грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Представитель одной из юридической компании Тюмени отметил, что всех сотрудников компаний, работающих с конфиденциальной информацией, предупреждают об ответственности. "Во всех компаниях есть локальные акты. Правила информационной безопасности и работы с информационными системами всегда строго регламентированы. Предоставление третьим лицам сведений об абонентах может осуществляться только с их согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Все сотрудники, имеющие доступ к данным, знают, что продажа информации – это всегда уголовное дело. За соблюдением конфиденциальности следят как службы безопасности компаний, так и правоохранительные органы", - прокомментировал эксперт.

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# РУФСБ России по Тюменской области , сотовая связь

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