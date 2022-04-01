Продовольственные ярмаки предложат тюменцам фермерские мясо, рыбу, мед

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продовольственный фестиваль пройдет на четырех площадках Тюмени 2 апреля.

Они будут работать с 8 до 16 часов, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести в районе здания по ул. Льва Толстого, 31, на прилегающей территории к Выставочному залу (ул. Севастопольская, 12), на прилегающей территории к ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11), на Цветном бульваре (со стороны ул. Орджоникидзе).

На прилавках будут представлены изделия ремесленников, продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области: мясо, рыба, мед.