Эксперты отмечают снижение цен на арматуру и некоторые стройматериалы в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Cнижение цен на некоторые стройматериалы отмечают тюменские застройщики. По словам генерального директора компании из Тюмени "НЕОстрой" Дениса Носова, во второй декаде марта подешевели арматура, канализация, электрика и оборудование для системы отопления.

"Еще в прошлом году арматура резко выросла в цене, а сейчас мы наблюдаем постепенное понижение. Возможно это происходит из-за падения спроса на материал. В начале марта за тонну отдавали 110 тыс. рублей, в конце месяца за тот же объем уже 85 тыс. рублей", - пояснил руководитель строительной компании.

При этом по другим позициям, которые являются основными для строительства, он отмечает сохранение тенденции ежегодного роста цен. К подорожавшим в 2 раза стройматериалам относятся керамзитоблоки и облицовочный кирпич.

С учетом изменения цен на стройматериалы говорить о каком-то существенном удешевлении строительства пока не приходится, считает эксперт. И тем не менее, уже сейчас в компании отмечают, что снижение цены на арматуру и инженерную часть позволяет сэкономить заказчику при возведении частного дома около 100 тыс. рублей.

Между тем, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин еще в 28 февраля отметил снижение цен на строительные материалы. Глава Минстроя связывает общую тенденцию со снижением стоимости продукции из металла. Этого удалось достичь по итогам переговоров правительства с крупнейшими производителями металла.

Оксана Корнеенкова