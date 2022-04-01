В Тюменской области обновится парк лесопожарной техники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Десять единиц лесопожарной техники и 328 единиц противопожарного оборудования дополнительно поступит в Тюменскую область в 2022 году для борьбы с лесными пожарами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

"Парк лесопожарной техники ежегодно обновляется и доукомплектовывается в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". В феврале 2022 года в Тюменскую область уже поступили пять бортовых автомобилей на базе ГАЗ-33086", - отметили в департаменте.

Еще 25 единиц техники и комплекс с беспилотным летательным аппаратом регион закупит за счет средств областного бюджета.

Отметим, беспилотные летательные аппараты играют важную роль в профилактике пожаров. С их помощью можно выявлять нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. А возможность вовремя отследить возникающие очаги лесных пожаров помогает вовремя потушить возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Операторы беспилотных летательных аппаратов проходят специальную подготовку. В 2022 году на курсах обучились 26 сотрудников "Тюменской авиабазы" и 55 специалистов "Тюменьлеса".

Любовь Голышева