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Более 14 миллионов сеянцев хвойных пород высадят в лесах Тюменской области

Общество, 15:12 01 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 14 млн сосен и елей высадят в лесах Тюменской области в 2022 году. Работы начнутся уже 1 апреля и продлятся до 1 ноября.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте лесного комплекса, сеянцы выращены в лесных питомниках Тюменской области и соседних регионов.

"В 2022 году в Тюменской области планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 6,94 тысячи гектаров, включая искусственные насаждения на площади 3,2 тысячи гектаров. Больше всего деревьев появится в Аромашевском, Викуловском, Абатском, Тюменском, Нижнетавдинском и Ишимском лесничествах", - рассказали в департаменте.

Также в регионе продолжатся масштабные акции по высадке деревьев. Так, в мае все желающие смогут присоединиться к мероприятию "Сад памяти". Только в Тюменском районе в рамках акции планируется высадить почти 40 тыс. штук сеянцев сосны.

Любовь Голышева

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# лесовосстановление

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