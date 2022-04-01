Предпринимателям Тюменской области показали, как эффективно развивать туризм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 предпринимателей из муниципальных районов Тюменской области стали участниками автобусной экскурсии по туристическим объектам, расположенным вблизи региональной столицы. Выезд организовали в рамках X агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК", на которой в 2022 году отдельное внимание уделено развитию внутреннего туризма.

Событие собрало как действующих предпринимателей, у которых уже есть бизнес, так и заинтересованные жители региона, которые планируют развиваться в этом направлении.

"На площадке агропромышленной выставки вместе с департаментом АПК мы провели форум, посвященный развитию сельского предпринимательства, туризма и импортозамещению. В первый день обсуждали партнерство, коллаборации, тренды, направления, в которых могут развиваться предприниматели. Сегодня второй день, и мы пригласили предпринимателей с наших муниципалитетов для того, чтобы они познакомились с разными видами туристических объектов: глэмпинг, этностойбище и гостиничный комплекс. Люди узнали, как все это можно организовать. На примере гостиничного комплекса "Дом пионеров" предприниматели увидели, как из истории сделать интересное для всех место притяжения", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист Инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Паршукова.

Первой точкой, куда приехали гости, стал первый в Сибири бабл-отель "Место в лесу". Посетителей встретила хозяйка места отдыха Ольга Майорова. Она показала бабл-отель, представляющий из себя надувную палатку. По словам Ольги Майоровой, такие дома особенно популярны в странах Азии, на Бали. В августе 2021 года нестандартный для региона и Сибири в целом отдых запустили в 25 км от Тюмени. Тогда, по признанию Ольги Майоровой, бабл-дом произвел фурор среди горожан. С момента открытия брони была 100-процентная загрузка на месяц вперед. Авторы идеи надеются, что аренда надувного сферического дома будет популярна и в 2022 году. Уже 4 апреля бабл-отель начнет принимать первых посетителей. Заселиться в него могут только два человека без детей и животных.

"Это обусловлено правилами безопасности. Мы находимся в лесу, и у дома нестандартная конфигурация. У бабл-дома бескаркасная надувная конструкция из плотной пленки ПВХ. К нему нужно относиться бережно, поэтому у нас такие ограничения", — добавила Ольга Майорова.

На земельном участке площадью один гектар есть колодец, хозяйственные постройки, небольшой вагончик, в котором живут основатели бизнеса с мая 2021 года. Гости могут разместиться в вагончике на двух человек и в бабл-доме. Тамбур оборудован мини-кухней с посудой, чайником, микроволновкой, водой. В основной зоне — большая двухспальная кровать.

В России, по заверению Ольги Майоровой, насчитывается три таких "шара": в Санкт-Петербурге, Томске и Тюмени. Региональная столица выделилась и здесь. Это самый большой бабл-дом из существующих, диаметр составляет пять метров, когда в других — три метра.

Затем опытные и начинающие бизнесмены отправились к этностойбищу "Увас Мир хот", где их ждало знакомство с традициями коренных малочисленных народов Севера. Здесь под открытым небом разместилась хантыйская изба, ненецкий чум, нарты и другие атрибуты. Посетители могли заглянуть и осмотреть убранство деревянного дома "Юх хот", открыть дверцу в священный лабаз. Отметим, 31 марта участники выставки "Тюмень Агро-2022" уже могли видеть небольшую часть экспозиции — чум — в агрокластере. На открытии масштабного события проводился обряд очищения огнем. Посетители агропромышленной выставки с удовольствием принимали участие в обряде.

Заключительной частью автобусной экскурсии стало посещение гостиничного комплекса "Дом пионеров". Это приковывающее взгляд место организовал историк Сергей Дубинский. Он много лет собирал советские экспонаты, а затем пришла идея сохранить эту историю. "Мы стараемся для наших посетителей, чтобы им было комфортно, тепло, вкусно. У нас много постоянных гостей, мы это ценим. Нотка ностальгии всегда присутствует у наших гостей", — рассказала управляющая гостиничным комплексом "Дом пионеров" Оксана Вербовецкая. Гостям рассказали, как создавалось это место, а шеф-повара провели мастер-класс по сибирской кухне.

Посмотреть на то, как разевают бизнес коллеги, приехала Лилия Обросова. В 2021 году она открыла гостевой дом "Памфил" в дер. Черная Речка. "Дом с русской печью и баней расположен на краю леса. У нас есть экскурсионная программа по деревне Черная Речка. В планах — экскурсии по шести деревням на Червишевском тракте — от Червишево до Костылева. Сейчас мы готовим к реставрации старинное здание, в котором хотим открыть культурно-исторический центр и музей", — поделилась она.

Руслан Хусаинов занимается развитием семейных коттеджей "Хлеб & соль" вместе с компаньонами в дер. Черная Речка четвертый год. Он рассказал, что сейчас они объединяются со своими соседями, чтобы создать интересные туристические маршруты. "Наши основные гости — тюменцы, люди из других городов, которые хотят уединения, хотят быть ближе к лесу, озеру. Город растет, людям нужно отдыхать. Особенно это подходит для тех, кто не хочет уезжать за пределы области", — добавил он.

Тюменец Иван Герасимов случайно попал на форум. Его заинтересовало развитие туристической отрасли в Тюменской области. "Появилась возможность посетить туристические объекты. Очень интересно. У меня есть определенные задумки, проекты, но нужно оценить ситуацию, посмотреть, как получается это у других", — поделился участник.

Проект "Открываем область заново", инициатором которого выступает советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, направлен на предпринимателей, которые занимаются в сфере гостеприимства. Сюда входит общественное питание, точки размещения, личные подсобные хозяйства, владельцы которых хотят видеть у себя туристов и повышать сервис.

Форум прошел в рамках X агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК", которая работала в агрокластере "Пышминская долина" 31 марта и 1 апреля. "На форум были приглашены представители бизнес-сообщества. Явка превысила 92 процента. Это говорит о том, что тема актуальна. Развитие внутреннего туризма — это то, что сейчас интересно, выгодно. У нас есть люди, которые занимаются глэмпингами, хотят развивать их в Тюменской области. Приглашаем всех в наш проект "Школа гостевого бизнеса", чтобы разобраться во внутреннем туризме и быть интересными для жителей и гостей региона", — заключила Екатерина Паршукова.

Инна Пахомова