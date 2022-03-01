Звуки бубна и дым привлекали гостей агропромышленной выставки в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обрядом очищения встретили гостей X агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК", которая открылась в агрокластере "Пышминская долина" 31 марта.

Неподалеку от первого павильона организаторы установили чум с меховыми нюками. Звуки бубна и дым привлекли гостей выставки.

"По традиции народов Севера гостей встречали обрядом очищения. Сегодняшний день — не исключение. Прежде чем пригласить человека в дом, будь то ненецкий чум или хантыйская изба, гостя традиционно окуривают. Едкая смесь трав, которая входит в дымокур, очищает не только кожу или одежду человека, но, самое главное, его мысли. Отказать человеку во входе в дом нельзя, ты обязан в любом случае принять его и угостить чаем. Хозяева дома всегда испытывают опасения: "С хорошими ли мыслями пришел человек?". Человек, прошедший через дым, считается уже не опасным", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" Ирина Малых.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чум, представленный на агропромышленной выставке, — это лишь небольшая часть экспозиции этноцентра "Увас Мир хот". 1 апреля гостей ждут уже у себя на стойбище, где им расскажут о быте народов Севера.

"На выставку "Агро-2022" мы приехали для знакомства. Сегодня у нас много гостей, которые просили поделиться опытом. У представителей из районов есть задумки создать такие стойбища у себя в районах, но не каждый знает, как это можно сделать. Сегодня мы знакомимся с гостями, а завтра расскажем, с чего все начиналось", — поделилась Ирина Малых.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, отдельное внимание на агропромышленной выставке, проходящей в р. п. Винзили в Тюменском районе 31 марта и 1 апреля, посвящено развитию туризма. 31 марта в павильоне № 1 работала площадка "Открываем область заново". На ней генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов подписал два соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Алтайским краем и Чувашской Республикой. Состоялась секция "Развитие внутреннего туризма" и деловые переговоры. 1 апреля гостям предложат ознакомиться с маршрутом сельского туризма.

Инна Пахомова