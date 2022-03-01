Тюменская область подписала соглашения с Алтайским краем и Чувашской Республикой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Соглашения о межрегиональном сотрудничестве заключило Инвестиционное агентство Тюменской области с Алтайским фондом малого и среднего предпринимательства и Агентством инвестиционного развития Чувашской Республики на X агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК" в агрокластере "Пышминская долина" 31 марта.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, такие соглашения помогают снимать предпринимательские, инвестиционные барьеры и тюменский предприниматель в другом регионе уже не кажется чужим, например, в Алтае, и наоборот. В тюменском регионе успешно реализуются такие кейсы. "Мы подписали соглашения со всем Уральским федеральным округом. Теперь продвигаем инициативу в других регионах. Когда к нам приходит предприниматель и говорит о желании зайти на определенный рынок, мы уже связываемся с коллегами и смотрим за тем, как там развивается бизнесмен", — сказал Николай Пуртов.

Директор Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков после подписания соглашения заверил, что теперь регионы будут настраиваться на совместную работу, взаимовыгодное сотрудничество по единым стандартам. "Мы тоже рады видеть вас на Алтайской земле. Милости просим развивать бизнес, организовывать новые производства", — обратился он.

Второе соглашение Николай Пуртов подписал с исполнительным директором Агентства инвестиционного развития Чувашской Республики Сергеем Мякининым. Гость рассказал, что Тюменскую область они посещают впервые, работают здесь около недели. "Спасибо за теплый прием, за организацию поездки. Приглашаем вас к нам в регион. Чувашская Республика — это Поволжье, сердце Волги, у нас тоже красиво, тепло и гостеприимно. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с советником губернатора Тюменской области Ольгой Езикеевой. Это генератор идей, ее энергетика распространяется уже по стране. Чувашская Республика перенимает весь ее опыт, она наставляет нас на путь. Мы будем взаимодействовать и дальше", — подытожил Сергей Мякинин.

На память Антону Слободчикову и Сергею Мякинину подарили сувениры от Тюменской области.

Инна Пахомова