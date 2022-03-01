В 1,8 раза вырос товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2021 году

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте (архив) | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте (архив)

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В 1,8 раза вырос товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан в 2021 году по сравнению с 2020 годом, сообщает информационный центр правительства региона.

Товарооборот составил 129 млн долларов, включая экспорт - 96,6 млн и импорт - 32,4 млн. Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров региона.

Делегация из Казахстана несколько дней работала в Тюменской области, на итоговой встрече с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым обсудили возможности расширения сотрудничества.

На сегодняшний день действуют шесть соглашений по перспективным направлениям сотрудничества: агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, здравоохранение, наука и образование, охрана окружающей среды.

Для продвижения тюменских товаропроизводителей в городах Нур-Султан и Алматы работают постоянно действующие экспозиции Тюменской области. В Республике востребованы тюменские строительные материалы, пиломатериалы и удобрения.

Действует региональная общественная организация "Национально-культурная автономия казахов Тюменской области".