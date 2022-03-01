Юные тоболяки создали рисунки в поддержку российских военных

| Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Далее в сюжете На Войновку в Тюмени прибыли усовершенствованные тепловозы российского производства

Рисунки и открытки с теплыми пожеланиями в адрес солдат и офицеров, находящихся в зоне боевых действий на Украине, создали юные жители Тобольска. К акции местного отделения партии "Единая Россия" присоединились и семьи местных ученых.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук, такая инициатива призвана поддержать военнослужащих российской армии, принимающих участие в освободительной спецоперации на Украине.

По словам исполняющего обязанности директора научного учреждения Станислава Козлова, первые рисунки уже поступили.

"Их авторами стали дошкольники и учащиеся младших и средних классов, выразившие на бумаге свои эмоции и чувства поддержки нашим мужественным военнослужащим. Дети отобразили в своих рисунках желание мира и чистого неба для России и Украины", - рассказал он.

Сбор рисунков в Тобольской комплексной научной станции УрО РАН продолжится еще несколько дней, присоединиться могут все желающие. Затем все работы передадут в общественную приемную городского отделения "Единой России".

Любовь Голышева