Аэропорт Ремезов готовится к работе летом

| Фото: АО УК "Аэропорты Регионов" | Фото: АО УК "Аэропорты Регионов"

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Подготовка к весенне-летнему периоду началась в аэропорту Ремезов в Тобольске.

Специалисты оценивают готовность комплекса, зданий, сооружений и спецтранспорта, светосигнального и наземного оборудования. Персонал проходит дополнительное обучение по направлениям, проводятся повторные инструктажи и тренировки.

Как сообщает АО УК "Аэропорты Регионов", подготовка не влияет на ежедневную деятельность воздушной гавани по обслуживанию пассажиров и воздушных судов. Все работы будут завершены до 20 мая.

| Фото: АО УК "Аэропорты Регионов" | Фото: АО УК "Аэропорты Регионов"

Напомним, что аэропорт Тобольска оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 м, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность составляет до 380 человек в час.