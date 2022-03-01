120 работников сферы культуры прокачают свои навыки с ведущими экспертами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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120 лучших сотрудников муниципальных учреждений культуры Тюменской области на протяжении трех дней будут обучаться у федеральных экспертов в центре "Олимпийская ребячка".

Работники сферы культуры прокачивают свои навыки в рамках культурно-образовательного форума, который проходит в регионе в эти дни. Об этом рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Федеральные эксперты проведут обучение по четырем трекам: культурное предпринимательство, культурный код, креативные индустрии, повышение компетенций и личностный рост. Каждый участник мог выбрать трек для себя самостоятельно. Помимо этого они могут посетить еще и специализированные программы, которые повысят их компетенции в разных направлениях: подготовка презентаций, онлайн-трансляция мероприятий, фандрайзинг, маркетинг. Мы уверены, что эта программа повысит квалификацию наших сотрудников культуры и они еще с более полной отдачей смогут реализовывать мероприятия не только в муниципальных образованиях, но и в области", — пояснила Елена Майер.

Отметим, культурно-образовательный форум проходит в Тюменской области с 28 марта по 2 апреля. Директор регионального департамента культуры подчеркнула, что мероприятие проводят в области второй раз.

В 2022 году его работу разделили на три части. Первые два дня — 28 и 29 марта — совместно с дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума провели открытые лектории "Культура 2.0". За основу взяли библиотечное дело и музейную деятельность. В ведущих учреждениях культуры участники искали ответы на вопросы о том, как развивать музейное дело и библиотечное направление, как создавать библиотеки будущего и музеи, которые открыты для всех. Не менее насыщенным выдался третий день — 30 марта. Состоялось отраслевое совещание, посвященное оценкам результатов реализации нацпроекта "Культура", на нем подвели итоги регионального конкурса "Сценарист". Также участники представили проекты, идеи проведения которых появились в ходе первого культурно-образовательного форума. Как отметила Елена Майер, эти инициативы уже реализованы, теперь их будут тиражировать в других муниципалитетах. Состоялся Совет по культуре муниципальных образований.

Глава Тобольского района, председатель Совета по культуре муниципальных образований Леонид Митрюшкин сказал, что такой форум — это огромное событие.

"Для наших работников сферы культуры, это, конечно, полезный опыт, возможность обменять мнениями, положительными практиками. Все это направлено на то, чтобы культура в муниципалитетах и в целом в Тюменской области развивалась, выходила на новый уровень. Сегодня прошли круглые столы с играми, на которых наши работники культуры оттачивали свои навыки в создании новых креативных проектов. Они презентовали их, интересно было послушать и посмотреть. Было много интересных идей, которые, несомненно, найдут воплощение в будущем и будут тиражироваться", — заключил он.

Отметим, в Тюменской области в сфере культуры задействованы 6 тыс. 500 сотрудников, около тысячи муниципальных учреждений культуры. В торжественном мероприятии на форуме принимают участие 600 человек — делегации со всех муниципальных образований. Мероприятие транслируется по системе виртуальных концертных залов, охватывая более 1 тыс. 500 участников. Диалоговая площадка "Культура 2.0" также транслировалась в режиме онлайн. За первый день ее посмотрели 75 тыс. человек.

30 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Прошла церемония поощрения лучших работников культуры и учреждений культуры наградами Министерства культуры, Тюменской областной думы и департамента культуры Тюменской области. Будут объявлены победители рейтинга муниципальных образований в сфере культуры.

Инна Пахомова