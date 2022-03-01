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Александр Моор: чемпионат России по биатлону – это настоящий спортивный праздник

Губернатор, 16:30 30 марта 2022

с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

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Чемпионат России по биатлону, который стартовал в "Жемчужине Сибири" в Тюмени 30 марта, это настоящий спортивный праздник.

Как отметил в своих аккаунтах губернатор Тюменской области Александр Моор, на трибунах первых в этом сезоне крупных соревнований присутствуют болельщики.

"Это настоящий спортивный праздник. Вдвойне приятно, что на трибунах теперь есть болельщики. За время пандемии мы соскучились по таким большим стартам", - написал глава региона.

Он добавил, что на тюменской лыжне за победу борются российские и белорусские спортсмены. В составе команды Тюменской области бегут все герои пекинской олимпиады.

Александр Моор поздравил победителей первого дня соревнований. Напомним, 30 марта в спринте первым у мужчин стал Даниил Серохвостов из Новосибирска, у женщин – тюменка Виктория Сливко.

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# Александр Моор , чемпионат мира по биатлону

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