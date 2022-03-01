Дети из ДНР и ЛНР смогут отдохнуть в тюменских загородных лагерях

| Фото: Детский центр "Ребячья республика" | Фото: Детский центр "Ребячья республика"

Дети, которые вместе с родителями приезжают в Тюменскую область из Донецкой и Луганской областей, смогут отдохнуть и оздоровиться в загородных лагерях Тюменской области.

Об этом на пресс-конференции рассказала президент региональной Ассоциации отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова.

Она подчеркнула, что путевки в тюменские лагеря ребятам из ДНР и ЛНР предоставят в случае, если семья встанет на учет в органы социальной защиты населения.

"На детей из ДНР и ЛНР, которые будут поступать к нам в регион и вставать на учет, будут выделяться путевки. Это отслеживает управление социальной защиты, которое обязано такими детьми заниматься", - уточнила Лариса Шилова.

Она отметила, что всего летом 2022 года в загородных лагерях Тюменской области отдохнут 3,5 тыс. ребят льготных категорий. Бесплатные путевки получат дети из многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети медиков, работающих в "красной зоне", и дети граждан, потерявших работу из-за пандемии.

"Правительство Тюменской области делает все, чтобы у нас не сократилось финансирование социальных программ, все они сохранены. В 2022 году на отдых и оздоровление детей из регионального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей", - добавила Лариса Шилова.

Любовь Голышева