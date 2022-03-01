В Тюменской области более 26,5 тысяч детей впервые сядут за парты в 2022 году

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

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26 тысяч 571 ребенок впервые пойдет в школу 1 сентября 2022 года в Тюменской области. В областном центре за парты сядут 15 тысяч 580 первоклассников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

"Ежегодно в Тюменской области увеличивается число ребят, которые впервые идут в школу. В 2021 году в первые классы пошли 25 тысяч детей, из них около 14 тысяч – в Тюмени", - рассказали в ведомстве.

Запись детей в первый класс стартует в школах Тюменской области 1 апреля. Подать документы по территориальному признаку можно будет по 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Помимо заявления родители должны представить копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, при необходимости - документ, подтверждающий установление опеки или попечительства. Также нужны копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) и справки, подтверждающей наличие льгот.

Подать документы можно лично в общеобразовательную организацию или через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении. Также возможен прием документов в электронной форме через сайт школы или сайте Гослуг.

Родители могут подать документы в несколько учреждений, однако зачисление в школу не по месту жительства возможно только при наличии в ней свободных мест. Информация о закреплении школ за территориями можно найти на сайтах органов управления образованием. Жители Тюмени могут ознакомиться с документацией на портале городского департамента образования.

Любовь Голышева