В Тюменской области обратиться к врачу можно через чат в Telegram

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Медицинские чаты, через которые жители региона могут задать вопрос, рассказать о проблеме и получить в течение двух часов ответ на них, заработали 29 марта.

По информации областного департамента здравоохранения, в медчате пациенты могут уточнить информацию о записи на приём к врачу или обследование, вызове врача на дом, наличии очередей в поликлиниках, этичности медперсонала, трактовки нормативных документов. В медчатах не предусмотрено обсуждение работы скорой медицинской помощи, экстренной госпитализации, а также вопросов назначенного лечения, постановки диагноза, стоимости лекарственных препаратов.

"Медчаты - это инструмент, который позволяет наладить прямое взаимодействие между медицинской организацией и пациентом. Максимально быстро донести достоверную информацию о работе системы здравоохранения и оценить обратную связь. Помимо ответов на вопросы, в медчатах будет актуальная информация по диспансеризации, профилактическим мероприятиям и другие полезные материалы, опросы", – отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

В рамках проекта "ЗдравКонтроль" в Тюменской области будут работать три чата с 8 до 20 часов с понедельника по субботу. Для того чтобы присоединиться, необходимо перейти по ссылке:

"Тюмень. Здоровье"

"Тюменская область. Здоровье"

"Тобольск. Здоровье"