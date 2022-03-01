СУЭНКО: санкции не отразятся на работе электросетевого комплекса в Тюменской области

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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Санкции не отразятся на работе электросетевого комплекса СУЭНКО зимой 2022-2023 года. В пресс-службе компании сообщили о намерении в полном объеме реализовать все производственные планы, чтобы подготовить сети на территории Тюменской области к бесперебойному периоду.

В СУЭНКО считают, что прекращение либо ограничение поставок зарубежного оборудования этому не помешают: более 90% оборудования, которое компания закупает для производственных программ 2022 года, отечественного производства.

"Из-за санкций частично прекращены поставки зарубежных комплектующих для оборудования, используемого для реализации инвестиционной программы, для реконструкции сетей и нового сетевого строительства. Это, например, определенные типы выключателей, малогабаритных распределительных устройств, арматура для самонесущего изолированного провода и некоторые другие. Доля комплектующих иностранного производства - менее 10%. Все они имеют российские аналоги", - рассказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Он также отметил, что сейчас оперативно решаются организационные вопросы по их приобретению и что все мероприятия, влияющие на бесперебойное прохождение ОЗП, будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки.