  • 29 марта 202229.03.2022вторник
  • USD93,7125
    EUR102,6714
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

СУЭНКО: санкции не отразятся на работе электросетевого комплекса в Тюменской области

Экономика, 13:53 29 марта 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Далее в сюжете Тюменские родители смогут вернуть 50% стоимости путевки в загородный лагерь

Санкции не отразятся на работе электросетевого комплекса СУЭНКО зимой 2022-2023 года. В пресс-службе компании сообщили о намерении в полном объеме реализовать все производственные планы, чтобы подготовить сети на территории Тюменской области к бесперебойному периоду.

В СУЭНКО считают, что прекращение либо ограничение поставок зарубежного оборудования этому не помешают: более 90% оборудования, которое компания закупает для производственных программ 2022 года, отечественного производства.

"Из-за санкций частично прекращены поставки зарубежных комплектующих для оборудования, используемого для реализации инвестиционной программы, для реконструкции сетей и нового сетевого строительства. Это, например, определенные типы выключателей, малогабаритных распределительных устройств, арматура для самонесущего изолированного провода и некоторые другие. Доля комплектующих иностранного производства - менее 10%. Все они имеют российские аналоги", - рассказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Он также отметил, что сейчас оперативно решаются организационные вопросы по их приобретению и что все мероприятия, влияющие на бесперебойное прохождение ОЗП, будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# санкции , СУЭНКО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 29.03.2022Делегация из Казахстана знакомится с возможностями тюменской строительной индустрии
13:53 29.03.2022СУЭНКО: санкции не отразятся на работе электросетевого комплекса в Тюменской области
13:20 29.03.2022В Тюмени на улице Дзержинского коммуникации уходят "под землю"
12:58 29.03.2022Затруднения из-за санкций в фармацевтической отрасли России минимальны