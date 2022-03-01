Тюменские родители смогут вернуть 50% стоимости путевки в загородный лагерь

| Фото: детский центр "Ребячья республика" | Фото: детский центр "Ребячья республика"

Далее в сюжете Делегация из Казахстана знакомится с возможностями тюменской строительной индустрии

Программа детского туристического кешбэка стартует в Тюменской области 31 марта. В этот день станет известен список лагерей, участвующих в программе, а с 1 апреля родители смогут купить путевки.

Об этом на пресс-конференции 29 марта сообщила президент региональной Ассоциации отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова.

"Все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% от оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку "Мир", с которой была совершена покупка, в течение пяти дней. При этом покупать можно неограниченное количество путевок и на любое количество смен", - уточнила она.

Лариса Шилова отметила, что в 2022 году в программе детского туристического кешбэка появились новые условия. Так, если в 2021 году она длилась 3,5 месяца, то в 2022 году будет проходить пять месяцев - с 1 мая по 30 сентября. Именно на эти даты родители смогут купить путевки для детей. Кроме того, в реестр лагерей, участвующих в программе, войдут не только загородные, но и палаточные лагеря.

"Лагеря Тюменской области готовы к старту программы, все эквайринги открыты, сделаны тестовые платежи, сбоев быть не должно. Путевок достаточно, поэтому, думаю, мы удовлетворим спрос наших жителей, чтобы их дети были под присмотром, поправили здоровье и отдохнули", - добавила Лариса Шилова.

Тюменским родителям она рекомендовала приобретать и оплачивать каждую путевку отдельно. Тогда с каждой такой покупки вернется по 50% от ее стоимости. Если же оплатить разом несколько путевок, то сумма возврата составит не более 20 тыс. рублей, так как возврат делается с одной транзакции.

Лариса Шилова добавила, что с теми родителями, которые уже купили путевку и не попали под программу детского туристического кешбэка, свяжутся представители оздоровительных организаций. Родителям предложат сдать путевку и купить ее заново, но уже по программе детского туристического кешбэка, чтобы им вернули 50% стоимости.

Добавим, всего в Тюменской области действуют 19 загородных оздоровительных центров. В 2021 году тюменские родители по системе кешбэка приобрели более 7 тыс. путевок.

Любовь Голышева