В Тюмени на улице Дзержинского коммуникации уходят "под землю"

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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На месте будущей пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени продолжается замена сетей. Как сообщает городская администрация, компания СУЭНКО укладывает коммуникации под землю, чтобы воздушные линии электропередачи не мешали людям любоваться памятниками исторического и культурного наследия.

Энергетики проведут на объекте демонтаж 18 опор и более 400 м воздушных линий электропередачи, проложат более 1,5 км кабельных линий и смонтируют девять распределительных шкафов.

Строительство кабельных линий выполняется открытым способом – прокладкой в траншеи. Поскольку работы проводятся в центре города, в месте сосредоточения различных коммуникаций, для более аккуратного исполнения перед началом земляных работ специалисты вынуждены прогревать промерзшую почву.

Поскольку работы на ул. Дзержинского необходимо проводить с особенной осторожностью, все участники процесса проводили встречи по согласованию и координации действий. Сроки для каждой компании определены. Следующими на замену сетей в конце текущей недели выйдут специалисты Тюменского водоканала. Их коммуникации расположены на максимальной глубине.

После водоканала на работы должна выйти компания УСТЭК. Ее специалисты приступят к замене сетей по окончанию отопительного периода, ориентировочно в конце мая.