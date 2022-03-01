Делегация из Казахстана знакомится с возможностями тюменской строительной индустрии

| Фото: Поревит | Фото: Поревит

Накануне строительного сезона предприниматели из Казахстана знакомятся с возможностями тюменской строительной индустрии. В Тюмени работает официальная делегация из Казахстана. В составе делегации, как рассказала корр. "Тюменской линии" вице - президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Шакурская, представители специальной экономической зоны "Qyzyljar", которая есть в Петропавловске, представители акимата и компании-застройщики.

"Казахстан, как и Россия в целом, и Тюменская область в частности переживает настоящий строительный бум, - отметила Юлия Шакурская. - В прошлом году, когда мы презентовали тюменскую стройиндустрию в Алма-Ате, мы увидели большой интерес со стороны казахстанских застройщиков в современных инновационных строительных материалах. У нас очень много самых разных направлений - фасадные декоры, тротуарная плитка, различные кирпичи, газобетонные блоки".

28 марта делегация из Петропавловска познакомилась с продукцией завода стеновых материалов "Поревит" в Ялутроровске. Это одно из самых современных предприятий по производству стеновых блоков из автоклавного газобетона, силикатного кирпича и силикатных пазогребневых блоков в Урало-Западносибирском регионе. Производственная мощность завода составляет 300 тыс. м3 газобетона и 110 млн. усл.шт. кирпича в год. Осмотрели новую линию завода по производству тротуарной плитки.

Сегодня делегация из Петропавловска знакомится с тюменскими предприятиями - "Тюменьремдормаш", ООО "ЭксПроф", "Тюменский завод Гофротруб", "Неокомпозит-Тюмень", "АРС-пром".

В завершающий эту поездку день пройдут встречи в Инвестиционном агентстве Тюменской области, и с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым.

Этот визит казахстанской делегации, по словам вице - президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлии Шакурской, чрезвычайно актуален и своевременен в нынешней непростой экономической ситуации.