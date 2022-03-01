Газовики отправили несколько тонн продуктов питания для жителей Донбасса

| Фото: "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: "Газпром межрегионгаз Север"

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Сотрудники "Газпром межрегионгаз Север" за неделю собрали несколько тонн продуктов питания для отправки жителям Донбасса, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"Наши сотрудники выступили с предложением оказать помощь пострадавшим жителям Донбасса. Благодарю всех газовиков, которые приняли участие в этом добром деле", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Координатор ассоциации "Мы вместе" Анастасия Баканова добавила, что газовики Тюменской области привозят не только продукты питания и средства личной гигиены, но и мелкие бытовые приборы, которые очень востребованы.