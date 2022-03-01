В Тюмени нашли смыслы, которыми наполнена улица Первомайская

| Фото: Telegram-канал "Ул. Первомайская | Тюмень" | Фото: Telegram-канал "Ул. Первомайская | Тюмень"

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Смыслами, которыми наполнена ул. Первомайская в Тюмени, поделились участники модульной программы по ее развитию. Ее видят как "ворота гостеприимства", "улицу-лабиринт" и "погружение в себя".

Участники начали работу в проектных группах по направлениям: "Бизнес", "Туризм", "Визуал", "Точки притяжения". 29 марта состоялась онлайн-встреча, на которой обсудили наработки ребят, определились со смыслами.

Проектная группа "Туризм" видит ул. Первомайскую, в частности, как "ворота гостеприимства". По их мнению, улица должна показать приезжающим тюменский комфорт и привлекательность. Отдельные сегменты улиц, по мнению ребят, можно стилизовать под разные эпохи жизни. Также Первомайская может стать музейно-экскурсионным центром. Новое пространство могло бы привлечь посетителей к исторической составляющей города и региона. Также они предложили создать интерактивный музей с историей появления в регионе термальных источников. В центре музея может находиться питьевой бювет.

Проектная группа "Точки притяжения" выделила смысл — "улица-связь". Здесь отражены взаимность исторических эпох, пространств, путей (железнодорожных, автомобильных, речных, пешеходных). Также они предложили рассматривать ее как "улицу-старт" и "улицу-сервис".

Проектная группа "Бизнес" предлагает развивать Первомайскую по следующим пунктам: "улица-магистраль", "улица - транспортный хаб", "улица деловых коммуникаций", "улица-лабиринт" с событиями, которые предполагаются для просвещения об историческом контексте улиц. Предполагается разработка исторических, туристических, гастрономических маршрутов, создание комфорта для пешеходов.

Проектная группа "Визуал" видит улицу, как, в частности, "погружение в город" и "погружение в себя". Они выдвинули идею четырех основных зон: welcomе-зона, купеческая зона, деловая зона, рекреационная зона — Первомайская от ЖД вокзала до моста Челюскинцев.

Новости о развитии улицы Первомайской в Тюмени можно найти в Telegram-канале "Ул. Первомайская | Тюмень".