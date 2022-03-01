Музей тюменских термальных источников с аутентичной кухней предлагают создать общественники на ул. Первомайской

| Фото: с личной страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте

Открыть музей тюменских термальных источников и добавить заведения аутентичной кухни на ул. Первомайской предлагают участники первой дизайн-сессия соучастного проектирования по возможной трансформации одной из старейших улиц города, которая прошла в Конторе пароходства 24 марта.

Молодые архитекторы, дизайнеры, представители отрасли туризма вместе с городской властью обсудили возможные перспективы развития и преображения Первомайской.

Глава Тюмени Руслан Кухарук дал старт модульной программе, отметил важность участия в ней молодежи.

"Сегодня мы даем старт технического задания будущему подрядчику, который разработает концепцию улицы Первомайской. И это задание не только проектировщикам, архитекторам, но абсолютно всем органам власти. Тем, кто отвечает за улично-дорожную сеть, благоустройство, за согласование той или иной вывески, дополнение объекта внутри, кто отвечает за резидентов, за то, чтобы примыкание от железнодорожного вокзала было органичным. Вы включаетесь в непростую работу. Мы может повилять на будущее нашего города, на его внешний вид и это ответственно - мы выбираем то, что должно быть сохранено, а что изменено", - сказал он.

Участники модульной программе провели обсуждение по направлениям: бизнес, туризм, визуал, точки притяжения.

По словам Кухарука, улица Первомайская уже преображается: завершена реставрация исторического здания типографии (Первомайская, 11), заканчивается строительство нового проекта "Брусники" – офисно-жилого комплекса "1А Первомайская", закрылось на реконструкцию здание сервисного центра "Сибирь". Эти новые значимые проекты также являются предпосылками к реконструкции улицы, уверен он.

Положительных примеров обсуждения будущих проектов благоустройства территорий с жителями Тюмени много - реконструкция улиц Ленина и Дзержинского, общественных пространств – парков и скверов.

"Только в совместной работе мы можем создать продукт, который будет реализован. Мы когда разрабатывали концепцию, мастер-план пешеходной улицы Дзержинского, столкнулись с территориями, объектами, которые попадали под изъятие. Владельцы вышли к нам с предложением изменить объект, реконструировать, высказали желание стать участниками проекта преображения улицы, потому что в нем будущее, капитализация объектов недвижимости, бизнеса. Вскоре мы все увидим, как она изменится", - говорит Руслан Кухарук.

Участники проектных групп преображения ул. Первомайской продолжат работу по направлениям. По их мнению, важно одно - старинная улица Тюмени должна быть комфортной и функциональной, отражать историю города.

Анжела Лебедева