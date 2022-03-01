На площадках ярмарки "Тюменская весна" фермеры представят мясо, рыбу, мед

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мясо, рыбу, мед и многое другое смогут купить тюменцы на ярмарках "Тюменская весна", которые пройдут на четырех площадках 26 марта с 8 до 16 часов, сообщают организаторы.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: ул. Льва Толстого, 31 (на парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской); ул. Севастопольская, 12 (у Выставочного зала); пр. Солнечный, 11 (на прилегающей территории к ТЦ "Заречный двор"); Цветной бульвар (со стороны ул. Орджоникидзе).

На прилавках представят продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области.

Первые весенние ярмарки прошли в Тюмени 19 марта. По информации регионального департамента потребительского рынка и туризма, Участвовавшие в них предприятия выручили около 2 млн рублей. За время проведения ярмарок они реализовали более шести тонн продукции. Участие в "Тюменской весне" 19 марта приняли более 30 производителей, предприятий торговли и общественного питания.