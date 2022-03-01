Более 140 наименований новой продукции появилось на рынке Тюменской области за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область и Российская Федерация обеспечивают себя продовольствием в полном объеме. Об этом на ярмарке "Тюменская весна" на Цветном бульваре сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По его словам, тюменские производители представляют большой ассортимент продукции. Только в 2021 году на рынок вышло более 140 наименований новой продукции от местных предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности.

"Опыт 2014 года, когда Россия запретила ввоз польских яблок, атлантической семги и много чего еще, агропромышленный комплекс России смог восполнить это. Так, сегодня на ярмарке можно купить наш тюменский пармезан. Могу сказать, что по вкусу он даже лучше, чем некоторые образцы зарубежной продукции. У России есть уникальный шанс стать крупнейшим производителем продовольствия в мире. С 2014 года страна стала значительным экспортером зерна и растительного масла. Раньше мы завозили мясо птицы и свинину, сейчас экспортируем ее. Продовольственная безопасность и возможность поставок на экспорт — огромный шанс, чтобы еще раз заявить о том, что Россия - великая держава. Труженики села справятся с любыми вызовами и задачами", — поделился Владимир Чейметов.

Он заверил, что в дальнейшем такие ярмарки будут проводить регулярнее.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова добавила, что 19 марта ярмарки "Тюменская весна" проходят в семи муниципальных образованиях. Это традиционные события, которые организуют в течение года по графику.

"Брендовую ярмарку жители региона очень любят. Сегодня мы совместно с департаментом агропромышленного комплекса, муниципальными образованиями, Тюменью на нескольких площадках представляем продукцию более чем 30 производителей местных товаропроизводителей", — рассказала Мария Трофимова.

До 16 часов жители областной столицы могут приобрести рыбу, мясо, яйца, сыры, кондитерские изделия, хлебобулочную продукцию. Напомним, ярмарки открылись по четырем адресам: Цветной бульвар (возле арки), у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), у "Заречного двора" (проезд Солнечный, 11), ул. Льва Толстого, 31. На Цветном бульваре можно увидеть товары Гильдии мастеров современных и народных ремесел.

Гости ярмарки смогут не только приобрести любимые продукты по ценам от производителей, но и принять участие в развлекательной программе, которая будет включать музыкальные, хореографические номера, конкурсы и викторины.

На ярмарочных площадках на Цветном бульваре и на ул. Севастопольской работают точки общественного питания, где гости смогут приобрести блюда, приготовленные на мангале, выпечку, горячие напитки.

Следующие ярмарки "Тюменская весна" пройдут на четырех площадках 26 марта с 9 до 16 часов.

Инна Пахомова