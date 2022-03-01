"Автобус памяти" поедет по Тюмени с 10 апреля

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

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Новый проект "Автобус памяти" реализуют в рамках патриотической кампании "Мы помним!" представители Тюменского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия". С экспозицией, посвященной вкладу региона в победу в Великой Отечественной войне, желающие смогут ознакомиться с 10 апреля.

"Посетив передвижной тематический музей, тюменцы узнают об истории города во время Великой Отечественной войны и вкладе жителей в победу Красной армии. На уроках истории в школах много говорят о работе на фронте, но, к сожалению, мало внимания уделяют вкладу нашего региона в победу", — рассказал руководитель патриотической кампании "Мы помним!" Владимир Соколов.

В автобусе-музее разместят информационные стенды, очки виртуальной реальности, небольшие экспонаты. Все это, по мнению авторов идеи, позволит посетителям максимально погрузиться в историю Великой Отечественной войны.

Два раза в неделю автобус будет приезжать к школам и колледжам областной столицы. Один раз в неделю автобус памяти будет курсировать по общегородскому маршруту, по местам массового скопления людей. Общественный транспорт активистам предоставило ТПАТП № 1. Проект "Автобус памяти" продлится до 31 мая.

Напомним, в Тюменской области стартовала патриотическая кампания "Мы помним!". В план мероприятий вошли акция "Уроки великой войны", "Патриотический квартирник", акция "Георгиевская лента", проекты "Автобус памяти", "Танковый турнир", "Мечта ветерана", "Знамя Победы". Также запланирована организация автокинотеатра, проекта "Лисья охота" и акций "Минута молчания" и "Свеча памяти". На 1 июля намечена конференция с итогами кампании "Мы помним!".

Инна Пахомова