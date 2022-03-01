До 80% новостроек Тюмени попадет под новые условия льготной ипотеки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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До 80% строящихся в Тюмени квартир попадают под условия новой льготной ипотеки. К такому заключению пришли эксперты Циан. Аналитики, рассчитавшие, какой объем первичного рынка и квартиры с какими характеристиками попадают под новые условия льготного ипотечного кредитования.

Эксперты напоминают, что условия выдачи льготной ипотеки скорректированы: ставка увеличена с 7% до 12%, а максимальный лимит – до 12 млн рублей в столичных регионах и до 6 млн – в остальных городах.

При минимальном первом взносе 20% и с новым кредитом в 6 млн рублей, купить в тюменских новостройках можно будет 8 из 10 квартир (80%). С прежним трехмиллионным лимитом с первым взносом 20% доля пригодных квартир составила бы только 14%.

C лимитом в 3 млн средняя площадь, на которую могли рассчитывать тюменцы, составляла – 30,5 кв. м. С обновленным лимитом – уже 47,9 кв. м при средней площади в целом в 55 кв. м на первичном рынке крупных городов.

Средняя стоимость квартиры по новой льготной ипотеке составит 5 млн рублей, при прежней - 3,4 млн рублей. Ипотека под 12%, по мнению руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова, выглядит выгодной на фоне текущих условий стандартной ипотеки под 20% и выше.

"Прежние условия ипотечного льготного кредитования охватывали лишь десятую часть рынка новостроек крупных городов, - пояснил он. - Возврат прежних лимитов кредитования поддержат отрасль, но очень многое будет зависеть от динамики доходов населения, ситуации на рынке труда и общей "уверенности в завтрашнем дне", т.е. тех факторов, которые для оформления ипотеки не менее важны, чем число процентных пунктов в кредитном договоре. Дополнительно нужно учесть, что с июня 2021 года – когда действовал аналогичный лимит – средняя стоимость квадратного метра по крупным городам увеличилась почти на четверть, а текущая ставка по кредиту при этом – выше в два раза".