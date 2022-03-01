В Тюмени раздадут 50 тысяч георгиевских лент

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

50 тыс. георгиевских лент раздадут в рамках патриотической кампании "Мы помним!" в Тюмени.

"Георгиевская лента - главный символ победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции пройдет пять крупных раздач лент: на квесте "Знамя Победы", во время Всероссийской акции "Минута молчания" на пересечении улиц Мельникайте и Республики, на патриотических уроках, на территории аэропорта вместе с таможней, а также у военной техники", — рассказал руководитель патриотической кампании "Мы помним!" Владимир Соколов.

Напомним, в Тюменской области проходит патриотическая кампания "Мы помним!". В план мероприятий патриотической кампании вошли акция "Уроки великой войны", "Патриотический квартирник", акция "Георгиевская лента", проекты "Автобус памяти", "Танковый турнир", "Мечта ветерана", "Знамя Победы". Также запланирована организация автокинотеатра, проекта "Лисья охота" и акций "Минута молчания" и "Свеча памяти". На 1 июля намечена конференция с итогами кампании "Мы помним!".

Инна Пахомова