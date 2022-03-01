В Тюмени более 50 детей попробовали себя в экстремальных видах спорта

| Фото: пресс-служба «Союз экстремальных видов спорта» | Фото: пресс-служба «Союз экстремальных видов спорта»

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Более 50 детей стали участниками открытого диалога "Экстремальные виды спорта как социальный лифт" и мастер-классов по сноуборду, ледолазанию и дрифту в Тюмени, сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.

Участие приняли подростки от 12 до 17 лет, привлеченные от Центра внешкольной работы "Дзержинец" и тюменского Фонда поддержки детей и подростков "Путевка в жизнь". Фонд предоставляет ребятам возможность заниматься спортом, творчеством и наукой бесплатно.

Ведущие спортсмены области, представители спортивных федераций и организаторы фестиваля "Битва на Туре" провели встречу с подростками и их родителями в “Конторе пароходства”. Среди участников также были дети из “группы риска”. По итогам встречи каждый выбрал и записался на один из мастер-классов по трем видам экшн-спорта.

“Экшн-спорт развивает и формирует сильную личность, нарабатывает навык ситуативного и экстренного принятия решений. Мы начинали со спорта, опыт занятий помог нам развивать проекты. Восемь лет назад мы сами выступали с инициативами, делали маленькие мероприятия, без опыта и навыков организации, с минимальными вложениями. Наше главное событие – проект “Битва на Туре” - родилось здесь, в Тюмени. Сегодня мы продолжаем привлекать внимание к региону и развивать проект уже на международном уровне”, – рассказал президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team), председатель регионального отделения Федерации сноуборда России в Тюменской области Иван Шмонин.

Мастер-класс по ледолазанию провел руководитель Центра туризма и краеведения Тюменской области, инструктор и судья всероссийской категории по альпинизму Тимур Гайнуллин. Ледодром на ул. Перекопской, 34 посетили семь человек.

Наибольший интерес у подростков вызвал сноуборд. В мастер-классах в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" приняли участие 34 человека.

12 участников мастер-класса по дрифту оказались на пассажирском сиденьи рядом с действующим пилотом РДС Урал Ice Matsuri Сергеем Курбачевым. “Дрифт завораживает, кажется, что это экстремально, опасно. А на деле все круто и безопасно. Чувствуешь всю машину и трассу. Хотел бы продолжить этим заниматься. Еще мне нравится сноубординг и мотоциклы”, – поделился впечатлениями 12-летний Егор Дробышев.

Как рассказал президент фонда поддержки детей и подростков "Путевка в жизнь" Олег Мисько, проект "Путевка в жизнь" возник в 2018 году. "Я сам - многодетный отец и понимаю, что практически все занятия и кружки платные. Для многих семей оплачивать это невозможно. Начал привлекать своих коллег-предпринимателей из образовательной сферы, они откликнулись, и сегодня у нас больше 36 партнеров – в сферах спорта, науки, творчества. Мы предоставляем детям возможность заниматься в различных направлениях на постоянной и бесплатно”, – пояснил он.