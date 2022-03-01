Тюменские лежачие полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения в 38 регионах России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменская компания "АРТ-Хаус" поставляет лежачих полицейских в 38 регионов России, а также в Казахстан и Киргизию.

Недавно предприятие стало резидентом Тюменского технопарка и планирует расширить линейку продукции за счет производства колесоотбойников, сборных пешеходных переходов и других средств обеспечения дорожной безопасности.

Отличительной особенностью тюменской продукции, по словам автора проекта и руководителя компании "АРТ-Хаус" Андрея Гибельгауса, является то, что производится она методом вторичной переработки полимеров (стрейч пленки, ПВД и др.), более известной как полимер-песчаная технология. "Это позволяет снизить стоимость продукции, увеличить срок ее эксплуатации до 10 лет" - отметил он.