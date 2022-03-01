Тюменский фестиваль "Малая сцена" решает важные задачи по воспитанию подростков, уверена Елена Майер

| Фото: организаторов фестиваля "Малая сцена" | Фото: организаторов фестиваля "Малая сцена"

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Тюменский фестиваль "Малая сцена" легко и играючи решает важные государственные задачи по воспитанию подрастающего поколения. Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте в день открытия форума, 24 марта.

"Меня сегодня "заразили вирусом". "Вирусом" детско-юношеского театрального фестиваля "Малая сцена", и я реально зарядилась молодёжной энергией драйва, юмора и свободы самовыражения. А если серьезно, то считаю, что организаторы "Малая сцена" — театральный фестиваль легко и играючи решают важные государственные задачи по воспитанию подрастающего поколения", - говорит она.

Фестиваль проходит в третий раз и с каждым годом количество театров-участников растет, география расширяется. В 2021 году на фестиваль поступило 45 заявок из разных городов, но отбор был серьезный и всего девять детских и юношеских театральных коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Набережные Челны, Красноярска, Омска, Нижневартовска и Тюмени выступят на малой сцене.

Посмотреть спектакли участников фестиваля можно с 24 по 28 марта на площадках МТЦ "Космос" и театрального центра "РяДом".

Подробнее о программе в группе во ВКонтакте.

"Особая гордость и радость организаторов - это жюри фестиваля, большинство из которых члены жюри театрального фестиваля "Золотой маски". В прошлом году фестиваль "Малая сцена" проходил при финансовой поддержке департамента культуры. Считаем важным поддерживать проекты, которые направлены на развитие детских театральных коллективов, ведь из маленьких театралов-любителей вырастают талантливые актеры, драматурги и режиссеры", - сказала Елена Майер.

Анжела Лебедева