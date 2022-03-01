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Предприниматели строительной отрасли Казахстана приедут с бизнес-миссией в Тюменскую область 

Экономика, 12:32 25 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители специальной экономической зоны "Qyzyljar", строительных ассоциаций и строительных компаний Казахстана, всего более 20 человек, приедут с бизнес-миссией в Тюменскую область с 28 по 31 марта, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

Встреча сторон состоится для расширения торгово-экономических связей с предприятиями Тюменской области, обмен деловыми контактами и поиск потенциальных торговых партнеров в регионе.

Особую сферу интересов для казахских компаний представляют Тюменские производители следующих видов товаров: керамзитоблоки, кирпич, тротуарная плитка, металлоконструкции, пиломатериалы.

Контактное лицо в центре поддержки экспорта Тюменской области: Анастасия Прутова, 8-922-049-62-06, prutova@iato.ru.

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# Республика Казахстан , строительство , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

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