Предприниматели строительной отрасли Казахстана приедут с бизнес-миссией в Тюменскую область

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители специальной экономической зоны "Qyzyljar", строительных ассоциаций и строительных компаний Казахстана, всего более 20 человек, приедут с бизнес-миссией в Тюменскую область с 28 по 31 марта, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

Встреча сторон состоится для расширения торгово-экономических связей с предприятиями Тюменской области, обмен деловыми контактами и поиск потенциальных торговых партнеров в регионе.

Особую сферу интересов для казахских компаний представляют Тюменские производители следующих видов товаров: керамзитоблоки, кирпич, тротуарная плитка, металлоконструкции, пиломатериалы.

Контактное лицо в центре поддержки экспорта Тюменской области: Анастасия Прутова, 8-922-049-62-06, prutova@iato.ru.