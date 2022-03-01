На Всероссийском форуме "Неделя молодежной науки" в Тюмени встретились более тысячи студентов-медиков

| Фото: ТГМУ в Telegram | Фото: ТГМУ в Telegram

Более 1 тыс. студентов принимают участие во Всероссийском научном форуме "Неделя молодежной науки", который проходит в Тюмени с 24 по 26 марта. Тюменский медицинский университет представляют около 600 обучащихся.

"Подобные конференции являются традиционными и проводятся с основания вуза. Последние несколько лет форум приобрел статус международного. В этом году в Тюмень со своими докладами приехали студенты из Белоруссии и Узбекистана", - рассказала пресс-секретарь Тюменского государственного медицинского университета Ирина Лютоева корреспонденту "Тюменской линии".

В 2022 году на форуме значительно увеличилось количество тем, посвященных внедрению IT-технологий в систему здравоохранения. Много работ посвящено постковидной реабилитации и последствиям перенесенной коронавирусной инфекции. Лучшие будут опубликованы в сборнике материалов форума, индексируемом РИНЦ. Так же в конференции участвуют школьники из довузовского научного клуба. Ребята из секции "Школьная медицина - шаг в будущее" представят свои исследования и доклады.

В программе форума 45 научных секций. Они работают на базе медучреждений города, где есть клинические кафедры - это центр "Медицинский город", областные клинические больницы №1 и №2, Дом здоровья, перинатальный центр и другие.

24 марта прошло торжественное открытие форума с концертной программой. 25 марта студенты работают по секциям. 26 марта участников ждут интеллектуальные игры и научные дебаты. По традиции в рамках форума пройдут конкурсы анатомического и ботанического рисунков. На экспозиции представят работы в различных жанрах.

| Фото: ТГМУ в Telegram | Фото: ТГМУ в Telegram

Юлия Карандашева