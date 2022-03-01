Поликлинику с бассейном, грязевым отделением и соляной комнатой строит в Тюмени ялуторовский предприниматель

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поликлинику восстановительного лечения на 1 тыс. 500 кв. метров строит в Тюмени предприниматель из Ялуторовска, владелец профилактория "Светлый". В новом медучреждении будут бассейн, бальнеологическое и грязевое отделения, барозал, кабинеты электро-светолечения и нейрореабилитации, соляная комната.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своем Telegram-канале 25 марта.

"Ялуторовский инвестор масштабирует бизнес. Скоро ещё одно отделение этого центра откроется в Тюмени. Планы по развитию мы обсудили на строительной площадке объекта. Сейчас в новом здании идут отделочные работы, поступает оборудование", - рассказал он.

Telegram-канал Андрея Пантелеева Telegram-канал Андрея Пантелеева

Благодаря вводу в эксплуатацию данного объекта 59 человек получат работу.

По мнению Пантелеева, масштабный инвестпроект - пример развития местных предприятий. Услуги "Светлого" востребованы, профилакторий развивается, пользуясь системой государственных мер поддержки, отметил заместитель губернатора.

"Сейчас время возможностей. И работа нашей инвестиционной команды, региональная помощь направлены на всех тех, кто старается, вкладывает силы, время и связывает свою жизнь с Тюменской областью, с нашей страной", - заключил Андрей Пантелеев.

Telegram-канал Андрея Пантелеева Telegram-канал Андрея Пантелеева

Анжела Лебедева