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В Тюменской области в 2022 году отремонтируют более 143 км железнодорожных путей

Общество, 15:48 30 марта 2022

РЖД (архив) | Фото: РЖД (архив)

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Более 140 км путей обновят железнодорожники Тюменского региона Свердловской магистрали в 2022 году.

Модернизация и реконструкция повысит надежность инфраструктуры и увеличит скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Главные этапы работ пройдут с апреля по октябрь, основные силы направят на обновление Камышловского, Тюменского участков пути – с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов.

На станциях Тюмень, Войновка, Ощепково, Чупино, Юшала, Еланский, Кокшаровский, Винзили, Тугулым, Карасульская, Новоандреевский заменят 49 стрелочных переводов.

Также тюменские железнодорожники планируют провести работы по профилактике и ремонту земляного полотна на перегонах Юшала – Бахметское, Чупино – Юшала, Еланский – Кокшаровский, Богданович – Пышминская и др.

Во время работ пассажирские и грузовые составы будут курсировать по специально разработанным графикам, позволяющим регулировать движение и не допускать сбоев в перевозках.

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# ремонт , РЖД

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