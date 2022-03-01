В Тюменской области в 2022 году отремонтируют более 143 км железнодорожных путей

| Фото: РЖД (архив) | Фото: РЖД (архив)

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Более 140 км путей обновят железнодорожники Тюменского региона Свердловской магистрали в 2022 году.

Модернизация и реконструкция повысит надежность инфраструктуры и увеличит скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Главные этапы работ пройдут с апреля по октябрь, основные силы направят на обновление Камышловского, Тюменского участков пути – с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов.

На станциях Тюмень, Войновка, Ощепково, Чупино, Юшала, Еланский, Кокшаровский, Винзили, Тугулым, Карасульская, Новоандреевский заменят 49 стрелочных переводов.

Также тюменские железнодорожники планируют провести работы по профилактике и ремонту земляного полотна на перегонах Юшала – Бахметское, Чупино – Юшала, Еланский – Кокшаровский, Богданович – Пышминская и др.

Во время работ пассажирские и грузовые составы будут курсировать по специально разработанным графикам, позволяющим регулировать движение и не допускать сбоев в перевозках.