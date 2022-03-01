Аграрный университет проведет два круглых стола на выставке "ТюменьАгро-2022"

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Государственный аграрный университет Северного Зауралья проведет два круглых стола в рамках выставки "Тюмень Агро-2022" в поселке Вензили, сообщает управление по информационной политике вуза.

Первый из них - "Цифровые технологии в агропромышленном комплексе". Он пройдет 31 марта в павильоне № 2 на ул. Агротехническая, 1. Выступят представители университета, представители аграрных компаний.

Второй круглый стол "Кадры для инновационного АПК: вызовы времени" пройдет 1 апреля павильоне № 1 на ул. Агротехническая, 1а.

Добавим, что заявки на участие в выставке подали более 30 компаний из Тюменской, Свердловской, Омской, Московской, Ростовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Башкортостана и Беларуси.

Выставка развернется в агротехнологическом кластере "Пышминская долина". По вопросам участия необходимо обращаться по телефонам: 50-75-23, 8-922-077-69-02. Электронная почта: svv@talcom.ru.