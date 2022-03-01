На выставке "Тюмень АГРО" покажут передовую технику и обсудят сельский туризм

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

X агропромышленная выставка "Тюмень АГРО - 2022. Устойчивое развитие АПК" пройдет в пос. Винзили Тюменского района 31 марта и 1 апреля.

"Будут представлены техника, агрономия, все, что связано с агротуризмом. Обсудим вопросы, касающиеся, в частности, сельского туризма. Выступят спикеры, которые организуют такой вид загородного туризма как глэмпинг. Уверен, что через непродолжительное время подобных предложений будет достаточно, и горожане, и гости Тюменской области смогут хорошо отдохнуть, вкусно поесть и в целом прекрасно провести время на свежем воздухе", — сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

В программе выставки — производственные дискуссии, показ передовой техники и оборудования, заключение контрактов. Участники ознакомятся с прикладными научно-техническими разработками образовательных, научных учреждений региона.

Выставка развернется в агротехнологическом кластере "Пышминская долина". По вопросам участия необходимо обращаться по телефонам: 50-75-23, 8-922-077-69-02. Электронная почта: svv@talcom.ru.

Инна Пахомова