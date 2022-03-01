Тюменская "Жемчужина Сибири" на 100% готова к чемпионату России по биатлону

Союз биатлонистов России Союз биатлонистов России

На 100% готов к проведению чемпионата России по биатлону Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

Соревнования пройдут в Тюмени с 30 марта по 3 апреля 2022 года. Спорткомплекс готов принимать на трибунах по четыре тысячи человек в каждый день соревнований.

За победу поборются биатлонисты из 25 регионов России, а также из Беларуси. От Тюменской области выступят 17 спортсменов.

В "Жемчужине Сибири" уже тренируются спортсмены. В их числе и тюменская спортсменка Виктория Сливко, которая поделилась своим настроем на предстоящие соревнования: "Настроение боевое. Воодушевляет то, что чемпионат будет проходить на родной "Жемчужине Сибири", в родных стенах, поэтому буду стараться показать максимальный результат. Есть цель и установка – завоевать личную и эстафетную медали".