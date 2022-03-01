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Почти две тысячи домовладений догазифицируют в Тюменской области в 2022 году

Экономика, 14:27 23 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 250 заявок на догазификацию подали жители Тюменской области по данным на март 2022 года. По 1 тыс. 990 из них с потребителями уже заключены договоры, по 128 сделаны подводы газа к домам.

Об этом на брифинге 22 марта сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

"Цифра 1 тысяча 990 – это то, что мы должны сделать в 2022 году дополнительно к программе газификации. Все люди, которые подали заявки и у кого документы соответствуют нормативам по подсоединению, безусловно, будут подключены к потреблению газа", - сказал он.

Виктор Назаров акцентировал внимание на критериях, которые являются определяющими для принятия решения о газификации дома. Во-первых, должен быть газифицирован населенный пункт, во-вторых, необходимо оформить надлежащим образом домовладение.

"Работа продолжается, заявки продолжат поступать. Мы постараемся выполнить все в полном объеме", - добавил он.

Напомним, догазификация домовладений проводится в газифицированных населенных пунктах с выводом газопровода к границе земельного участка. Для участия в программе догазификации необходимо наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и дом, наличие газа в населенном пункте. Для собственников подключение бесплатно.

Подать заявление можно дистанционно на официальном сайте компании "Газпром газораспределение Север", а также лично - в центрах обслуживания клиентов или в МФЦ.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева

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# Виктор Назаров , газификация

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