В Тюмени разработали методику изготовления лекарств для коров, коней, кошек и амфибий

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете 30 поэтов собрал гала-концерт "Всемирный день поэзии-2022" в Тюмени

Методические рекомендации по изготовлению препаратов для лечения животных в условиях ветеринарных аптек и клиник, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, разработали тюменские ученые.

Недостаточное обеспечение ветеринарии и животноводства лекарствами отечественного производства, по словам ассистента кафедры фармацевтических дисциплин Тюменского ГМУ Виктории Бышенко, является острой проблемой.

"Их изготовление в аптеках позволит решить множество вопросов, - уверена она. - В первую очередь – снизить себестоимость продукции животноводства за счет уменьшения расходов на лекарства (в сельском хозяйстве требуются огромные объемы лекарственных препаратов, которые рационально изготавливать в условиях ветеринарной аптеки). Помимо этого индивидуальное изготовление способствует отработке и гармонизации производственных технологий".

Индивидуальное изготовление лекарственных препаратов в условиях аптеки, по оценке специалистов, является актуальным и для мелких домашних животных. Причина тому - рост количества экзотических питомцев, которым требуются лекарства, которые невозможно производить в промышленных масштабах. К тому же пандемия способствовала росту числа домашних питомцев: самыми популярными в России остались кошки, но в последние годы стремительно растет спрос на амфибии.

Учеными, по словам заведующей кафедрой фармацевтических дисциплин Ольги Кныш, разработан и внедрен учебно-методический комплекс вариативной дисциплины "Особенности деятельности ветеринарных аптечных организаций" для обучающихся фармацевтических факультетов, цель которой – повысить уровень их компетентности в сфере обращения ветеринарных лекарственных препаратов.

"Ежегодно большое количество студентов проявляет интерес к этой дисциплине, - сообщила она. - Также на базе Тюменского ГМУ внедрены дополнительные программы повышения квалификации для ветеринарных и фармацевтических специалистов, которые осуществляют фармацевтическую деятельность в ветеринарии".