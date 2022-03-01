В Тюмени более четверти муниципального бюджета направлено на развитие города, строительство объектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В бюджете Тюмени из 41 млрд рублей 26% – это бюджет развития, в первую очередь строительная отрасль. Именно в ней задействованы огромные людские ресурсы: в проектировании, благоустройстве, дорожном строительстве. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук во время III Градостроительного форума-выставки Тюменской области в Выставочном зале 22 марта.

"Важно пойти на опережение и вовремя оказать помощь предприятиям отрасли. Уже внесены изменения в порядок оплаты по контрактам, предоставляющие возможность делать авансовые платежи подрядчикам. Особое внимание уделяется срокам строительства и ввода в эксплуатацию домов, возводимых в рамках ипотечного кредитования и эскроу-счетов. Все объекты находятся на контроле", - написал Кухарук на своей странице во ВКонтакте.

По словам главы города, органы власти всегда опирались на строительную отрасль как на локомотив всей экономики. Главное направление поддержки строителей заключается в том, что все, что было запланировано в рамках национальных проектов, федеральных, региональных и местных программ, в обязательном порядке будет реализовано и доведено до конца.

"С застройщиками региона накоплен большой опыт продуктивного взаимодействия. В рамках муниципального-частного партнерства строятся не только современные дома, но и объекты социальной инфраструктуры: детские сады, учреждения культуры. Сегодня застройщики вкладывают собственные средства в создание объектов городской среды и социальной инфраструктуры и безвозмездно передают их городу. Новые парки, участки набережной и другие общественные пространства становятся местом притяжения не только жителей нового микрорайона, но и всех горожан", - говорит глава Тюмени.

Планы развития города связаны с механизмом комплексного развития территорий, инвесторы-застройщики реализуют проекты в соответствии со стандартами комфортной городской среды. Жилые кварталы дополняются сопутствующими соцобъектами, зелеными пространствами и другими бонусами от девелоперов.

"Убежден, накопленный опыт позволит нам преодолеть сложности, а важные нововведения, принятые как на федеральном, областном, так и на местном уровне, будут способствовать сохранению темпов строительства в городе", - резюмировал Руслан Кухарук.