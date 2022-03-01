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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области обсудили меры для бесперебойной поставки продуктов в соцучреждения

Губернатор, 18:49 22 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения поручил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном онлайн-заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Тюменские торговые сети располагают достаточными запасами товаров народного потребления, в том числе продуктов питания, отметили участники заседания. Есть и необходимые запасы лекарств, в том числе жизненно важных препаратов. Работы на строительных объектах идут по графику. Ситуация на региональном рынке труда остается стабильной – продолжается сокращение безработицы, имеется достаточное количество вакантных рабочих мест.

Напомним, 18 марта по инициативе губернатора Тюменская облдума приняла закон "Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области", который позволит с учетом меняющихся цен и курсов валют выполнять государственные контракты в строительстве и других отраслях.

Для поддержки региональной экономики планируется дополнительно выделить 700 млн рублей на докапитализацию областного фонда поддержки промышленности. Предприниматели смогут получить кредиты на реализацию новых промышленных проектов по ставке 8,5% годовых. Кроме того, системообразующим предприятиям региона могут быть предоставлены займы для пополнения оборотных средств по ставке 11% годовых.

Участники заседания проанализировали складывающуюся в регионе ситуацию и продолжили разработку дополнительных мер для поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, строительного и агропромышленного комплексов. Губернатор дал ряд соответствующих поручений.

Фото: admtyumen.ru

"Тюменская область обладает необходимым экономическим и человеческим потенциалом, чтобы вместе со всей страной эффективно противостоять вызовам, возникающим в связи с введенными Западом новыми антироссийскими санкциями", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , социальная сфера , экономика

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