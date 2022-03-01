Уровень газификации в Тюменской области приблизился к 97%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Почти 97% составляет уровень газификации в Тюменской области. Это достаточно высокий показатель как для региона, так и для страны в целом.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на брифинге, посвященном вводу в эксплуатацию нового газопровода в Южном микрорайоне Заводоуковска.

По его словам, добиться высоких показателей удается благодаря новому подходу к сотрудничеству правительства региона и компании "Газпром межрегионгаз Север". Принцип эффективности состоит в том, что компания строит только те газопроводы, удельная загрузка которых не ниже, чем у существующей газотранспортной системы. Это не приводит к увеличению тарифов на транспортировку газа, а оставляет газ в ценовой доступности для потребителя.

"Мы не строим газопроводы за бюджетные деньги, не оформляем их в собственность и не ищем, кто бы потом их эксплуатировал. Это делает "Газпром межрегионгаз Север" сразу же, но по программе, которую мы утвердили, исходя из принципа эффективности. А так как они строят сами, то заинтересованы делать это быстро и качественно, так как им в дальнейшем предстоит эксплуатировать эти объекты. Мы гордимся нашей практикой и понимаем, что она дает хорошие результаты, а главное, что газ остается в ценовой доступности", - рассказал Вахрин.

Он добавил, что такой подход стал лучшей практикой для страны и реализуется сейчас в других регионах. Правительство РФ ставит задачу, чтобы газификация в других субъектах проходила по такому же сценарию.

Любовь Голышева