856 индивидуальных жилых домов в новом микрорайоне в Заводоуковске могут подключиться к газу

фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

856 заводоуковских семей, которые получили земельные участки для строительства домов, могут подключиться к центральному газоснабжению. Ввод в эксплуатацию нового газопровода состоялся в Южном микрорайоне Заводоуковска 22 марта.

Объект построен благодаря сотрудничеству правительства Тюменской области и организации ООО "Газпром межрегионгаз Север", подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Это одна из лучших региональных практик для страны в целом: частный партнер самостоятельно строит сети, оформляет их в свою собственность. Он заинтересован в качестве стройки, ее скорости, и не заинтересован зарабатывать, применяя ресурсный метод ценообразования. Это обеспечивает эффективность реализации всех мероприятий областной программы газификации", - сказал замгубернатора.

В Тюменской области все газопроводы строятся благодаря инвестиционной программе. В регионе принята и реализуется комплексная программа программы газификации на 2019-2023 годы.

"Перед нами поставлены амбициозные задачи, которые должны быть выполнены в полном объеме. Мы понимаем, что газ - это новый уровень жизни, комфорт и тепло", - подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Для обеспечения голубым топливом нового микрорайона в Заводоуковске газовики проложили более 31 км распределительных сетей. На границах земельных участков установили 876 домовых подводов. Работы велись с июля 2020 года по ноябрь 2021 года. Стоимость объекта составила 22 млн 246 тыс. рублей.

Строительство индивидуальных домов в Южном микрорайоне после подведения газа ускорится, уверена глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"Сегодня в Южном микрорайоне земельные участки получили 856 семей. Многие жители уже приступили к строительству. Убеждена, что сегодняшнее событие даст толчок всем остальным к возведению домов, потому что подведены все инженерные коммуникации, есть дороги", - отметила она.

После торжественной части запуска нового газопровода работники компании "Газпром газораспределение Север" посетили дом семьи Больных, куда поступило голубое топливо.

Любовь Голышева